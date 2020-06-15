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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Muslera'dan sonra Andone de sezonu kapattı!
15.06.2020 - 08:11 | | TAKVİM

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Muslera'dan sonra Andone de sezonu kapattı!

Çaykur Rize maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. En az 6-8 ay forma giyemeyecek. Maçın 2. yarısında oyuna giren Andone de sakatlanarak oyun dışında kaldı. Romen golcünün de sezonu kapattığı öğrenildi.

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Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku... Urugaylı kaleci dün sakatlanarak sezonu kapattı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizespor'un golcüsü Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanan Muslera acı içinde yerde kaldı

ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI
G.Saray sağlık ekibi acil bir şekilde sahaya girdi ve Muslera'ya müdahale etti. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı. Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi...

AKBABA DA SAKATLANMIŞTI
G.Saray geçen sezon Çaykur Rizespor deplasmanında yine büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Bu sezon da Muslera sakatlandı ve sezonu kapattı.

BUGÜN BELLİ OLACAK!
G.Saray'ın yıldızı Florin Andone ise sağ ön çapraz bağlarından sakatlandı. Son durumu bugünkü kontrollerinden sonra belli olacak.

ANDONE SEZONU KAPATTI
G.Saraylı Andone, 70. dakikada Tarık'ın üzerine düştü. Sağ ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncu sezonu kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasarayda Musleradan sonra Andone de sezonu kapattı

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