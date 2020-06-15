Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Muslera'dan sonra Andone de sezonu kapattı!

Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku... Urugaylı kaleci dün sakatlanarak sezonu kapattı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizespor'un golcüsü Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanan Muslera acı içinde yerde kaldı

ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

G.Saray sağlık ekibi acil bir şekilde sahaya girdi ve Muslera'ya müdahale etti. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı. Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi...

AKBABA DA SAKATLANMIŞTI

G.Saray geçen sezon Çaykur Rizespor deplasmanında yine büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Bu sezon da Muslera sakatlandı ve sezonu kapattı.

BUGÜN BELLİ OLACAK!

G.Saray'ın yıldızı Florin Andone ise sağ ön çapraz bağlarından sakatlandı. Son durumu bugünkü kontrollerinden sonra belli olacak.

ANDONE SEZONU KAPATTI

G.Saraylı Andone, 70. dakikada Tarık'ın üzerine düştü. Sağ ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncu sezonu kapattı.