Son dakika | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı hatta Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.