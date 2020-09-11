Son dakika | Galatasaray, Hasan Hüseyin Acar'ın peşinde

Orta sahaya Etebo'yu transfer eden Galatasaray bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı.

Emre Taşdemir ve bir genç oyuncu

Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor. Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve iki sezondur Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar geçen sezon 24 maçta 4 gol ve 2 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.