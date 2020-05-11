Son dakika | Galatasaray, Hasan Şaş ile ayrılığı resmen açıkladı!

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde: "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."

Galatasaray da duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, Hasan Şaş ile ayrılığı resmen duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."