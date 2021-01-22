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22.01.2021 - 23:31 | | DHA

Son dakika haberi | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak.

Son dakika haberi | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!
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Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Son dakika haberi | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAPa bildirdi

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