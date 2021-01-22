22.01.2021 - 23:31 | | DHA
Son dakika haberi | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak.
Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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