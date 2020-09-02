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02.09.2020 - 15:26 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Eda Şahin'in sağ dizinde parsiyal ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği bildirildi.

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yEda Şahiner alan açıklamada, 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan 21 yaşındaki basketbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ dizinde parsiyal ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Eda Şahin'in Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce tarafından kısa süre içinde ameliyat edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Kulübün altyapısından yetişen ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Eda Şahin'e geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımında Eda Şahin sakatlandı

  

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