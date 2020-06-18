Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum
18.06.2020 - 11:13 | | Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum

Ameliyatın ardından taburcu olan Galatasaray kalecisi Muslera, hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

ABONE OL

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan deneyimli eldiven, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum

Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum
    Eljif Elmas ilk senesinde kupa kazandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Celil Yüksel: Ligde kalacağımıza inanıyoruz
      Celil Yüksel: Ligde kalacağımıza inanıyoruz
    2. Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor
      Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor
    3. Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ni resmen duyurdu
      Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ni resmen duyurdu
    4. Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in ilginç hayat hikayesi
      Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in ilginç hayat hikayesi
    5. Son dakika | Trabzonspor'da gözler Sosa Nwakaeme'de!
      Son dakika | Trabzonspor'da gözler Sosa Nwakaeme'de!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum

    Son dakika - Galatasaray kalecisi Muslera: Herkese teşekkür ediyorum

    Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

    Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

    TFF 1. Lig'de heyecan 3 ay aradan sonra devam ediyor

    TFF 1. Lig'de heyecan 3 ay aradan sonra devam ediyor

    Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a kötü haber!

    Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a kötü haber!

    Sıradaki Haber