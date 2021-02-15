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15.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı az daha erteleniyordu!

İstanbul’u etkisi altına alan kar fırtınası, iki takımın da futboluna olumsuz yansıdı. Yoğun yağış nedeniyle maçın oynanması bir ara tehlikeye girerken, yapılan çalışmalar sonuç verdi.

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı az daha erteleniyordu!
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İstanbul’u etkisi altına alan kar fırtınası, iki takımın da futboluna olumsuz yansıdı. Yoğun yağış nedeniyle maçın oynanması bir ara tehlikeye girerken, yapılan çalışmalar sonuç verdi. Zemini maç öncesinde branda ile korunan ve öğle saatlerine kaldırılan statta görevliler, stadın çatısındaki kar kütlelerini de riskli olarak görüldüğü için temizledi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ilk olarak maçtan 1 saat önce zemini kontrol etti. Çatıda biriken karların müsabaka esnasında sıkıntı yaratabileceği öngörülerek, bunların temizlenmesine karar verildi.

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçı az daha erteleniyordu

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