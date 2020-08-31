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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Kasımpaşa maçının iptal edildiğini açıkladı!
31.08.2020 - 20:33 |

Son dakika | Galatasaray, Kasımpaşa maçının iptal edildiğini açıkladı!

Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, Kasımpaşa maçının iptal edildiğini açıkladı!
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Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

"Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."

 Son dakika | Galatasaray, Kasımpaşa maçının iptal edildiğini açıkladı

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