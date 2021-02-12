Son Dakika | Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatini değiştirdi.

14 Şubat Pazar 19.00'da oynanması planlanan mücadele, iki kulübün başvurusu ve kar yağışı uyarıları nedeniyle 16.00'ya alındı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu 25. haftasında, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçı beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 16.00'ya alınmıştır."

GALATASARAY BAŞVURDU, KASIMPAŞA DESTEKLEDİ

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yaptı.