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30.04.2020 - 19:40 | | DHA

Son dakika! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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