Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...
10.11.2020 - 17:29 |

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını duyurdu. Seçim kararı sonrası Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Burak Elmas ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk başkanlığa adaylığını açıklayan isimler oldu.

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...
ABONE OL

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

Camiamıza ve spor kamuoyuna duyurulur."

İLK ADAY BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulübün seçim kararını açıklamasının ardından adaylığını ilk duyuran isim Burak Elmas oldu.

Elmas sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaparak adaylığını ilan etti; 

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."

İKİNCİ ADAY METİN ÖZTÜRK

Elmas'ın ardından Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk de sosyal medyadan başkanlığa adaylığını açıklayan 2. isim oldu.

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı Resmi açıklama...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan flaş hamle! Yıldız futbolcuyla imzalar atılıyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Muriqi ve Sörloth sözleri!

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı Resmi açıklama...

Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız
    Dalic: Güçlü bir rakiple oynayacağız
  2. Avcı'ya Trabzon'da çoşkulu karşılama
    Avcı'ya Trabzon'da çoşkulu karşılama
  3. Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını resmen açıkladı!
    Metin Öztürk, Galatasaray Başkan adaylığını resmen açıkladı!
  4. Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı
    Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı
  5. Ersin Destanoğlu, PFDK'ya sevk edildi
    Ersin Destanoğlu, PFDK'ya sevk edildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...

Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye organizasyonlar tarafından talep edilen bir ülke haline geldi"

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye organizasyonlar tarafından talep edilen bir ülke haline geldi"

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız

Son dakika | Başkan Ali Çetin: Prosinecki ile yollarımızı ayırmayacağız

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet