Son dakika | Galatasaray Kulübü seçim kararı aldı! Resmi açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

Camiamıza ve spor kamuoyuna duyurulur."

İLK ADAY BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulübün seçim kararını açıklamasının ardından adaylığını ilk duyuran isim Burak Elmas oldu.

Elmas sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaparak adaylığını ilan etti;

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."

İKİNCİ ADAY METİN ÖZTÜRK

Elmas'ın ardından Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk de sosyal medyadan başkanlığa adaylığını açıklayan 2. isim oldu.