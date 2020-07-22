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22.07.2020 - 13:12 |

Son dakika | Galatasaray, Mariano'ya veda etti!

Galatasaray'da son dakika... Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mariano'ya veda mesajı yayınladı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray ile yollarını ayırdı.

Son dakika | Galatasaray, Mariano'ya veda etti!
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Galatasaray'da son dakika... Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mariano'ya veda mesajı yayınladı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray ile yollarını ayırdı.

Son dakika | Galatasaray, Marianoya veda etti

Galatasaray'da Nagatomo'ya benzer bir veda bu kez Mariano'ya yapıldı. Brezilyalı futbolcu 3 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'ın Mariano açıklamasında, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri yer aldı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları sonrası taktik idman yapıldı. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenman sona erdi.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar yarın özel uçakla Antalya'ya gidecek ve son antrenmanını Belek'te yaptıktan sonra kampa girecek.

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