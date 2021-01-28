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28.01.2021 - 23:19 | | DHA

Son dakika - Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in 2 milyon Dolar karşılığında 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Galatasaray, Mostafa Mohamed için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son dakika - Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...
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Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.

G.SARAY RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray transferi resmen duyurdu. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı

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Mostafa Mohamed hesabından paylaşım yaptı. Yıldız isim gönderiye Türk bayrağı ekleyerek transferi duyurdu.

Son dakika - Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı İşte maliyeti...

Eşi paylaştı
Mustafa Muhammad'in eşi Hayah Salama, sosyal medya hesabından "Sonunda" diyerek eşinin Galatasaraylı formalı görselini paylaştı

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