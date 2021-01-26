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26.01.2021 - 08:19 |

Son dakika | Galatasaray, Ndayishimiye için anlaşma sağladı

Teknik direktör Fatih Terim’in orta sahadaki defansif yükü üstlenmesi için takımında görmek istediği Youssouf Ndayishimiye’nin transferinde artık sona yaklaşıldı.

Son dakika | Galatasaray, Ndayishimiye için anlaşma sağladı
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor! Onyekuru ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızı kulüp bir transfer daha bitirmek üzere.

İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, Galatasaray’ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti. Sarı-Kırmızılılar da 1.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon Euro’ya kadar çıktı.

Eğer Malatyaspor Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek. Galatasaray’a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon Euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.

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Son dakika | Galatasaray, Ndayishimiye için anlaşma sağladı

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