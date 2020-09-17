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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak
17.09.2020 - 18:27 |

Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elerse 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak.

Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Renova'yı 1-0 ile geçen Hajduk Split, Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Neftçi Bakü karşısında turu geçerse 24 Eylül Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi ile karşılaşacak.

 

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Son dakika | Galatasaray, Neftçiyi elerse Hajduk Splitle karşılaşacak

 

 

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