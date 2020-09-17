17.09.2020 - 18:27 |
Son dakika | Galatasaray, Neftçi'yi elerse Hajduk Split'le karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elerse 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Renova'yı 1-0 ile geçen Hajduk Split, Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, Neftçi Bakü karşısında turu geçerse 24 Eylül Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi ile karşılaşacak.