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15.08.2020 - 14:58 |

Son dakika - Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, bonservisi elinde olan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Son dakika - Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı!
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'a geldi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Bugün İstanbul’a gelen Norveçli futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Son dakika - Galatasaray Omar Elabdellaouiyi resmen açıkladı

 

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