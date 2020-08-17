Son dakika... Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, son olarak Olimpiakos forması giyen savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, Omar'a 3 yıl için toplam 4 milyon 50 bin euro ödeyecek

Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki bek oyuncusuna ilk sezon için 1.3 milyon Euro, 2'nci sezon için 1 milyon 350 bin Euro, 3'üncü sezon için ise 1.4 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Omar Elabdellaoui: "Başlamak için sabırsızım"

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fas asıllı Norveçli futbolcu, Galatasaray ailesine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum" diyen Elabdellaoui, "Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui için düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz de Elabdellaoui'nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Omar, Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olimpiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin."

Başkan Mustafa Cengiz, tören sonrasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Norveç'te doğup büyüdüğünü aktaran Cengiz, "Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış, çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Norveçli futbolcu ise Galatasaray'a gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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