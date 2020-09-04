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04.09.2020 - 16:26 |

Son dakika | Galatasaray resmen duyurdu! İşte yeni teknik heyet

Galatasaray Kulübü'nden futbol şubesinin teknik ve idari kadrosundaki yeni görevlendirmelerle ilgili açıklama yapıldı. Sarı kırmızılı ekipi teknik heyette Selçuk İnan, Albert Riera ve Necati Ateş'in yer alacağını açıkladı. Hakan Balta'nın ise idari direktör yardımcısı olarak idari ekipte yer alacağı ifade edildi.

Son dakika | Galatasaray resmen duyurdu! İşte yeni teknik heyet
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İşte Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklama;

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,

dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır.

Son dakika | Galatasaray resmen duyurdu İşte yeni teknik heyet

 

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