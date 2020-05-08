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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika... Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!
08.05.2020 - 19:06 |

Son dakika... Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray kulübü, yapılan Covid 19 testlerinin sonuçlarını açıkladı ve pozitif vakaya rastlanmadığını dile getirdi.

Son dakika... Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!
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Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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