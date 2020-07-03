03.07.2020 - 16:35 |
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Norveçli Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.
Mukavelesi bitecek Mariano ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.
Yunan basınında da yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi.