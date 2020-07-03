Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı
03.07.2020 - 16:35 |

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Norveçli Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı
ABONE OL

Mukavelesi bitecek Mariano ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı

Yunan basınında da yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor ucuz kurtuldu! Onyekuru...

 

 

 

 

Mehmet Yılmaz: "Galatasaray Falcao'yu satmak zorunda"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Ahmet Nur Çebi: Hocamızın sözleşmesini uzatmayı düşünüyorum
    Son dakika | Ahmet Nur Çebi: Hocamızın sözleşmesini uzatmayı düşünüyorum
  2. Galatasaray-Trabzonspor "oynanma haberi"
    Galatasaray-Trabzonspor "oynanma haberi"
  3. VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
    VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Son dakika | Milan Baros 38 yaşında futbolu bıraktı
    Son dakika | Milan Baros 38 yaşında futbolu bıraktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika | Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Fernando Muslera özel çalışıyor

Fernando Muslera özel çalışıyor

Bilican: FIFA pandemi sürecinde kaçak dövüştü!

Bilican: FIFA pandemi sürecinde kaçak dövüştü!

Kazakistan'da futbola ikinci koronavirüs arası

Kazakistan'da futbola ikinci koronavirüs arası

Sıradaki Haber