Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Elabdellaoui ile anlaşma sağladı

Mukavelesi bitecek Mariano ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşma sağladı.

Yunan basınında da yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesi biten Norveçli sağ bekle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro maaş ödeyeceği, ayrıca yapılan anlaşmada imza parasının da olduğu belirtildi.