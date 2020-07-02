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02.07.2020 - 18:16 |

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı!

Sarı-kırmızılı kulüple olan kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Skorer yorumcusu Oğuz Altay'ın edindiği bilgiye göre; Onyekuru kalan maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

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SKORER ÖZEL | Galatasaray'da Yuto Nagatomo'dan sonra şok ayrılık...  Skorer yorumcusu Oğuz Altay'ın edindiği bilgiye göre; kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.  

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Onyekuru Galatasaraydan ayrıldı

Oğuz Altay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef Henry Onyekuru Galatasaray’dan ayrıldı. Kritik Trabzonspor ve kalan maçlarımızda sahada olamayacak" ifadelerini kullandı.

'G.Saray ile Monaco arasında 1 aylık süre için anlaşma yapılmalı'

Skorer'in ilk kez duyurduğu gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Spor Hukukçusu Ersin Hamarat, Onyekuru'nun durumu ile ilgili DHA'ya açıklamada bulundu.  

Hamarat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği." 

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