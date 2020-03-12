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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'a Adem Büyük ve Onyekuru'dan kötü haber...
12.03.2020 - 14:34 |

Son dakika | Galatasaray'a Adem Büyük ve Onyekuru'dan kötü haber...

Galatasaray'da sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı.

Son dakika | Galatasaray'a Adem Büyük ve Onyekuru'dan kötü haber...

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Adem Büyük ve Onyekuru yok

Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı. Takımımız, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son dakika | Galatasaraya Adem Büyük ve Onyekurudan kötü haber...

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