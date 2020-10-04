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04.10.2020 - 18:48 |

Son dakika | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Manchester United, Porto'nun Brezilyalı oyuncusu Alex Telles ve Porto ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek.

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Alex Telles, Manchester United yolunda. Manchester United, Porto'nun Brezilyalı oyuncusu Alex Telles ve Porto ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz medyasına göre kırmızı şeytanlar, Alex Telles için Porto'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan 2016'da Porto'ya 6 buçuk milyon Euro'ya transfer olmuştu. Anlaşmaya göre Galatasaray, Porto'nun bir sonraki satışından kar üzerinden yüzde 10 kazanacak.

Son dakika | Galatasaraya Alex Telles piyangosu

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