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16.11.2020 - 15:08 | | SPORX

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Kongo Milli Takımı Sağlık Heyeti'nin tespitlerine göre Christian Luyindama, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!
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Kongo Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Christian Luyindama, Angola ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Kinshasa'da bırakıldı

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi. '

The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak. Yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar ise şu şekilde; 

Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR
Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

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