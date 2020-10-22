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22.10.2020 - 09:02 | | Takvim

Son dakika - Galatasaray'a Muslera’dan ocak müjdesi

Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk'ün formsuz grafiği nedeniyle gözler Fernando Muslera'ya çevrilmişti.

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Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.

Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı. En geç 15 Kasım'da İstanbul'da oylası beklenen Urguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi. 

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