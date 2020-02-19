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19.02.2020 - 14:22 |

Son dakika | Galatasaray'a Saracchi müjdesi

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin antrenmana çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'a Saracchi müjdesi

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Takımımız, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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