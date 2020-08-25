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25.08.2020 - 08:34 | | FANATİK

Son dakika | Galatasaray'a UEFA'dan 29.9 milyon euro

Bayern Münih’in mutlu sonla tamamladığı Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun en fazla gelir elde eden kulüpleri belli oldu. Cim Bom 29.9 milyon Euro (260 milyon TL) ile 32 takım arasında 26. sırada yer aldı.

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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in PSG’yi 1-0 devirerek mutlu sona ulaşmasıyla 2019-2020 sezonu tamamlandı. UEFA, önceki gece oynanan maçın ardından geride kalan sezonda 32 kulübün hangi kalemlerden ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Finalde kaybetmesine rağmen PSG, yayın geliriyle 134 milyon Euro’nun sahibi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

Şampiyon Münih ise 129.9 milyon Euro’da kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, 29.9 milyon Euro (bugünkü kurla 260 milyon TL) ile 26. sırayı aldı. Bunun 15.2 milyon Euro’su katılım bedelinden, 1.8 milyon Euro’su gruptaki iki beraberlikten, 11.1 milyon Euro’su UEFA sıralamasından, 1.8 milyon Euro’su da yayın havuzundan geldi.

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TV’de başı onlar çekti
PSG, 27.2 milyon TL yayın geliriyle bu alanda ilk sırada yer aldı. Onu 23.8 milyon Euro ile Manchester City, 21.1 milyon Euro ile Barcelona izledi. Liverpool 18.4 milyon Euro, Atletico Madrid de 18.1 milyon Euro ile en fazla yayın geliri elde eden diğer kulüpler oldu.

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