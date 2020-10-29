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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
29.10.2020 - 21:57 |

Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray, 1 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

F.Bahçe'den mesaj
"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray ve Yeni Malatyaspor Kulübü oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Son dakika - Galatasarayda 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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