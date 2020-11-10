Son dakika - Galatasaray'da 4 gün çalışma, 3 gün izin!

Cim-Bom, milli maçlar için verilen arada ilginç bir çalışma takvimi uygulayacak.

Sarı-kırmızılılar dünden itibaren cuma gününe kadar her gün birer antrenman yapacak, cuma, cumartesi ve pazar günü olmak üzere üç gün izin yapacak. Sivas maçında tam süre alanlar dün yenilenme çalışması yaparken, diğerleri ise dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirdi.



Milli takımlarından davet alan Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Linnes, Luyindama, Etebo, Feghouli ve Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay’a giden Saracchi antrenmanda yer almazken, Radamel Falcao’nun ise tedavisine devam edildi.

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