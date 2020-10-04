04.10.2020 - 22:03 |
Son dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak gerçeği! İstifa etmedi...
Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın istifa ettiği iddia edildi. Albayrak'ın istifa etmediği öğrenilirken DHA'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada DHA kaynak gösterilerek yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın istifa ettiği iddia edildi. Albayrak'ın istifa etmediği öğrenildi.
DHA'DAN AÇIKLAMA
"Sosyal medyada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın istifa ettiğine yönelik Demirören Haber Ajansı (DHA) kaynak gösterilerek yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir.
Abonelerimizin bilgisine sunarız."
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