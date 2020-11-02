Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
02.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?

Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray’da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri’nin idmanları soru işareti oluşturdu

Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
ABONE OL

Cim-Bom’da bu sezon başında yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekiyor. Galatasaray’da son olarak Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao adale sakatlığı yaşadı. Sezon başında ABD’li kondisyoner Scout Piri’yi getiren sarı-kırmızılılarda yoğun tempoda yapılan çalışmaların sakatlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Pandemi döneminde uzun süre futbol oynamayan oyuncuların bu handikapları yaşadığı vurgulanıyor.
İşte sakatlarda son durum:

MARCAO: Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek.
SARACCHİ: Ankaragücü maçında sol kasık adalesinden sakatlandı. Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.
LİNNES: Erzurum maçı öncesi sol üst arka adalesinde sorun yaşadı. İki haftadır forma giyemiyor.
BELHANDA: Sol üst adale grubunda zorlanma nedeniyle Ankaragücü maçında oynamadı. Sivas maçına yetişmesi belirsiz.
ETEBO: Adalesindeki zorlanma nedeniyle Gaziantep ve Neftçi Bakü maçlarında forma giyemedi.

Son dakika - Galatasarayda adale sorunu tesadüf mü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Juventus'ta koronavirüs bile Ronaldo'yu durduramadı! 126 saniyede...

Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü

    Hamza Hamzaoğlu: “Kaleye gidemedik”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!
      Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!
    2. Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
      Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
    3. Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
      Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
    4. Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi
      Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi
    5. Lille - O.Lyon: 1-1
      Lille - O.Lyon: 1-1



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

    Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

    Son dakika - Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar resmen ayrıldı!

    Son dakika - Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar resmen ayrıldı!

    Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

    Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

    Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi

    Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi

    Sıradaki Haber