Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray’da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri’nin idmanları soru işareti oluşturdu
Cim-Bom’da bu sezon başında yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekiyor. Galatasaray’da son olarak Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao adale sakatlığı yaşadı. Sezon başında ABD’li kondisyoner Scout Piri’yi getiren sarı-kırmızılılarda yoğun tempoda yapılan çalışmaların sakatlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Pandemi döneminde uzun süre futbol oynamayan oyuncuların bu handikapları yaşadığı vurgulanıyor.
İşte sakatlarda son durum:
MARCAO: Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek.
SARACCHİ: Ankaragücü maçında sol kasık adalesinden sakatlandı. Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.
LİNNES: Erzurum maçı öncesi sol üst arka adalesinde sorun yaşadı. İki haftadır forma giyemiyor.
BELHANDA: Sol üst adale grubunda zorlanma nedeniyle Ankaragücü maçında oynamadı. Sivas maçına yetişmesi belirsiz.
ETEBO: Adalesindeki zorlanma nedeniyle Gaziantep ve Neftçi Bakü maçlarında forma giyemedi.
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