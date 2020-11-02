Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?

Cim-Bom’da bu sezon başında yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekiyor. Galatasaray’da son olarak Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao adale sakatlığı yaşadı. Sezon başında ABD’li kondisyoner Scout Piri’yi getiren sarı-kırmızılılarda yoğun tempoda yapılan çalışmaların sakatlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Pandemi döneminde uzun süre futbol oynamayan oyuncuların bu handikapları yaşadığı vurgulanıyor.

İşte sakatlarda son durum:



MARCAO: Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek.

SARACCHİ: Ankaragücü maçında sol kasık adalesinden sakatlandı. Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

LİNNES: Erzurum maçı öncesi sol üst arka adalesinde sorun yaşadı. İki haftadır forma giyemiyor.

BELHANDA: Sol üst adale grubunda zorlanma nedeniyle Ankaragücü maçında oynamadı. Sivas maçına yetişmesi belirsiz.

ETEBO: Adalesindeki zorlanma nedeniyle Gaziantep ve Neftçi Bakü maçlarında forma giyemedi.

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