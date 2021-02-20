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20.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!

Alanya deplasmanı için üç gün önceden Antalya’ya giden Galatasaray, bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir süreyi birlikte geçirdi ve oyuncular arasındaki bağ güçlendi. Fatih Terim de geceleri, bol bol, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izledi

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!
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Galatasaray’da Alanya maçı öncesi yapılan 3 günlük kamp, beklentilerin üzerinde verim sağladı.
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle karla kaplı olan Florya Metin Oktay Tesisleri’ni bırakıp, Antalya’ya erken giden sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir süre birlikte vakit geçirdi. İstanbul’da, derbi maçları da dahil kamp yapmayan, deplasmanlara ise her zaman olduğu gibi bir gün önce gidip konaklayan Galatasaray’da futbolcular, ne sezon başında ne de devre arasında 3 gün birlikte olmuştu.
Antalya’daki kamp takım içindeki takım içi bağlar daha da kuvvetlenirken, futbolcular kampı yadırgamak yerine bundan keyif aldı. Çalışma ortamının müsait ve havanın sıcak olması, “erken gitme” kararının doğruluğunu gösterdi.
Diğer taraftan bu süreçte Florya’daki sahaların zeminin de kendine geldiği belirtildi.
Galatasaray’ın 3 günlük Antalya kampında, teknik direktör Fatih Terim de adeta maç izleme rekoru kırdı! Terim ve ekibinin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları mercek altına aldığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımlardaki bazı potansiyel isimlerin performansını gözlemlediği bildirildi.

Son dakika - Galatasarayda Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti

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