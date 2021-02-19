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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!
19.02.2021 - 11:34 |

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkan görüntüler yüüzünden 2 maç ceza alan Arda Turan, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!
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Fenerbahçe derbisi sonrasında 2 maç ceza alan Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarında oynamadı ve cezasını tamamladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şans vermesi halinde Arda Turan, Alanyaspor maçında oynayabilecek.

Son Dakika | Galatasarayda Arda Turan gelişmesi

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