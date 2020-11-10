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10.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan sadece kaptan değil, lider!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in neden Arda Turan’ı çok istediği ortaya çıkmaya başladı. Arda'nın lider özelliği hem saha içinde hem saha dışında teknik kadronun yükünü hafifletti.

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Transferi riskli gözükmesine karşın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in neden Arda Turan’ı çok istediği ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli futbolcu sadece saha içinde değil saha dışında da teknik kadronun yükünü hafifletti.
Arda Turan başta sorunlu gibi gözüken Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimlerle iyi diyalog kurdu. Sivas’ta attığı golden sonra bütün takımın gol sevincine ortak olduğu yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı futbolcular da söylemleriyle büyük destek verdi.

Belhanda, “Açıkçası kolektif olarak bir gol çalışması olduğu için daha çok asisti tercih ederim. Arda kaptan da burada golü attı” dedi. Feghouli ise, “Kaptan Arda Turan hem içeride hem dışarıda bize liderlik ediyor” yorumunu kullandı.

Babel’in sosyal medyadaki mesajı ise şöyle: “Zor bir maçta büyük bir 3 puan... Kaptanımızın ilk golü için de mutluyum. Adamsın.”

Son dakika - Galatasarayda Arda Turan sadece kaptan değil, lider

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