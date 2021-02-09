Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...
09.02.2021 - 20:12 |

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

TFF'nin PFDK sevklerini açıklamasının ardından Galatasaray'da Arda Turan şoku yaşanıyor.

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe karşılaşmasındaki hareketleri yüzünden PFDK'ya sevk edilen futbolcu Arda Turan hakkındaki gelişme sarı kırmızılıları şoke etti.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcu, 'tedbirli' sevki nedeniyle karar açıklanana kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

Hafta içi açıklanması beklenen karar, yarın gün içinde açıklanmadığı takdirde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Son Dakika | Galatasarayda Arda Turan şoku Kupa maçında...

LA LIGA'nın 22.Haftasının kurtarışı seçildi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da Arda Turan şoku!
    Galatasaray'da Arda Turan şoku!
  2. Arda Turan PFDK'ya sevk edildi
    Arda Turan PFDK'ya sevk edildi
  3. PSG'de dev Lionel Messi transfer planı
    PSG'de dev Lionel Messi transfer planı
  4. Altunkaya'dan dev reklam anlaşması
    Altunkaya'dan dev reklam anlaşması
  5. Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 80-69
    Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 80-69
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Filip Novak şoku!

Fenerbahçe'de Filip Novak şoku!

Yunanistan'da Cyle Larin pişmanlığı!

Yunanistan'da Cyle Larin pişmanlığı!

Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli kayakçı Sıla Kara'dan bronz madalya

Milli kayakçı Sıla Kara'dan bronz madalya

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet