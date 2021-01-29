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29.01.2021 - 14:08 |

Son dakika | Galatasaray'da ayrılık! Sekidika resmen Konyaspor'da...

Galatasaray'da bir ayrılık daha. Sarı-kırmızılı kulüp, Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretlerinin yeşil-beyazlı kulüp tarafından ödeneceği açıklandı.

Son dakika | Galatasaray'da ayrılık! Sekidika resmen Konyaspor'da...
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Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Nijeryalı orta saha oyuncusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Jesse Sekidika, ''Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz" dedi.

Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Sekidika, Süper Lig'de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti. 

İşte G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

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