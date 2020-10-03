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03.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi

Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.

Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi
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Galatasaray’da Ryan Babel yine hedefte. Rangers deplasmanında 11’de şans bulmasına karşın yine hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcunun menajerine takım bulması mesaji iletildi. 2 sene daha kontratı bulunan ve bu süre zarfında imza parasıyla beraber 6.5 milyon euro verilecek olan Babel’in bu yükünden kurtulmak isteyen yönetim menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun ayrılmayı kabul etmesi halinde bonservisinin eline verileceği iletildi. Ancak Babel’in ayrılma fikrine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Son dakika | Galatasarayda Babel ‘hayır’ dedi

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