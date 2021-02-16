Son dakika - Galatasaray'da başarının sırrı bu fotoğrafta!

Galatasaray’ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı sırasında yaşananlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibini, “takımdaşlık” açısından sevindirdi. Galatasaray’ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı sırasında yaşananlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibini, “takımdaşlık” açısından sevindirdi.Penaltı sırasında Onyekuru ve Marcao’nun elleriyle atış yapılan bölgeyi temizlemesinden çok etkilenen Terim ve yardımcıları, bu davranışı takdir ettiler. Bu görüntünün birlik ve beraberliği çok iyi anlattığını belirten sarı-kırmızılı teknik kadro, şampiyonluk yolunda kendilerini avantajlı kılan noktanın da işte bu dayanışma ruhu olduğunu düşünüyor. Mustafa Muhammed’in de penaltı sırasında takım arkadaşlarının sergilediği görüntüden çok etkilendiği ve soyunma odasında arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.