Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den Marcao övgüsü!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni’nde konuştu.

İlk olarak ‘Yılın savunma oyuncusu’ seçilen Marcao hakkında övgü dolu sözler kullanan Cengiz, “Marcao’nun kişiliğini hiçbir kuruşa satmam. Kulübün hayrına olursa gereken yapılır ama Marcao için hocayla da konuştuk. Fatih Terim’le aramızda espri de yaptık, ikinci ligden gelmişti. Transfer ederken eleştiri olmuştu. Verdiği ölümüne mücadele, gözünü kırpmadan toplara girmesi bizi çok mutlu etti. Şu anda söylenenler Marcao’nun değeri değil. Belli bir rakama gittiğinde aza mı gitti diyeceğiz” dedi.

Kayıplar sonrası savunma hattının tek suçlu görülmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen sarı-kırmızılı takımın patronu, “Verilen mücadeleyi görüyoruz. Bazen 25 şut atıyorsunuz gol olmuyor, 1’i geliyor bize gol oluyor. Bu futbolun gerçeği biz kimseyi suçlamayız” diye konuştu.

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ciddi bir sakatlık geçiren Fernando Muslera’nın sahalara dönüş tarihini açıkladı.





Cengiz, ‘Sezonun En İyi Yabancı Oyuncusu’ ödülüne layık görülen tecrübeli kalecinin ocak ayında sahalara döneceğini belirtti. Uruguaylı file bekçisi geçtiğimiz günlerde ülkeye döndü ve çalışmalara başlamıştı.

‘Ben de taraftarım en iyileri isterim’

Sarı-kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, ara transfer dönemi öncesi çıkan haberleri değerlendirdi. Cengiz, “Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım. Dünyanın en iyi futbolcularını istiyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.