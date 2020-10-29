29.10.2020 - 18:04 | | AA
Son dakika - Galatasaray'da Belhanda geliÅŸmesi!
Galatasaray, SÃ¼per Lig'de MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda 31 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±rlÄ± alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Ä°dmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â
Martin Linnes'in antrenmanÄ±n tamamÄ±nda takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Younes Belhanda'nÄ±n ise tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.
Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.
SOFÄ°ANE FEGHOULÄ°'NÄ°N HÄ°KAYESÄ°