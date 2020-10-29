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29.10.2020 - 18:04 | | AA

Son dakika - Galatasaray'da Belhanda geliÅŸmesi!

Galatasaray, SÃ¼per Lig'de MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Son dakika - Galatasaray'da Belhanda geliÅŸmesi!
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda 31 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±rlÄ± alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Ä°dmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

Martin Linnes'in antrenmanÄ±n tamamÄ±nda takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Younes Belhanda'nÄ±n ise tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.

Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak.

Son dakika - Galatasarayda Belhanda geliÅŸmesi

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