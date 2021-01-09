Son dakika - Galatasaray'da Belhanda şov! Yıllar sonra hat-trick...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşısında 16 dakikada 3 gol atmayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne 11'ini çıkardı.

Galatasaray formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atan Belhanda, profesyonel kariyerinde ise en son 2013 yılında Dinamo Kiev'in Metalurh Donetsk'i 9-1 yendiği maçta 3 gol atmıştı.