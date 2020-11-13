Son dakika - Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Galatasaray Kulübü, ülkesinin milli takım kampında olan bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

'Omar Elabdellaoui pozitif'

Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



