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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da bir Onyekuru klasiği!

Galatasaray’a geldiği ilk dönemi olan 2018-19’da da lige hızlı giren Nijeryalı futbolcu, ilk üç maçta iki gol bulmuştu. Gaziantep karşısında takımını kurtaran isim olan Onyekuru, sarı-kırmızılı ekipteki gol sayısını da 19’a çıkardı

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ONUR DİNÇER

Galatasaray’ı Gaziantep karşısında galibiyete taşıyan yeni transfer Henry Onyekuru, sarı-kırmızılılardaki üçüncü dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı.
Daha önce de, Cim Bom’da iki farklı dönemde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 2018-19’daki ilk dönemine skorer başlamış ve ilk üç maçından iki gol çıkarmıştı. Gaziantep karşısında iki gol birden atan genç futbolcu, bir kez daha kendisini daha ilk karşılaşmada gösterdi.
Fatih Terim tarafından önceki akşam ikinci yarının başında oyuna sürülen futbolcu, sahaya adımını attığı andan itibaren takım hücumlarını sürükleyen isim oldu. Aralara yaptığı koşularla rakip defansın dikkatini dağıtan ve arkadaşlarına da alan açan oyuncu, fileleri bulan vuruşlarıyla da maçın adamı oldu.
Gaziantep karşısında sarı-kırmızılı forma ile toplamda 57. maçına çıkan Onyekuru, gol sayısını 19’a çıkardı. 8 de asisti bulunan yeni transferin, yaklaşık olarak Cim Bom’daki her iki maçından birinde skor katkısı yapması dikkat çekti.
Onyekuru için Everton’dan kiralık geldiği ilk döneminde İngiliz kulübüne bu kiralamanın karşılığında 800 bin euro ödenmişti. Monaco’dan geldiği ikinci döneminde 750 ve üçüncü döneminde 650 bin euroluk bedeller ödendi. Onyekuru’nun kiralanması için bugüne kadar kulüplerine ödenen para toplamda 2 milyon 200 euroyu buldu.
Sarı-kırmızılılara ilk geldiği dönemde tahmini bonservis değeri 10 milyon euro olan futbolcunun güncel değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son dakika - Galatasarayda bir Onyekuru klasiği

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