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06.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da derbi için favori Arda Turan!

Orta sahada tek bir isim için belirsizlik yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim kadroya netleştiriyor. Terim; Arda, Emre Kılınç ve Etebo arasında kararsızlık yaşıyordu. Orta sahada ibrenin Arda Turan’a kaydığı öğrenildi.

Son dakika - Galatasaray'da derbi için favori Arda Turan!
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Galatasaray’da Yedlin ve Mustafa Muhammed’in bugün ilk 11’de maça başlamaları beklenirken, orta sahada tek bir isim için belirsizlik yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim de kadroya netleştiriyor.
Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Belhanda, Onyekuru ve Muhammed’i oynatma kararını veren Terim, sadece geri kalan tek forma için Arda, Emre Kılınç ve Etebo arasında kararsızlık yaşıyordu. Bu bölgede ibrenin Arda Turan’a kaydığı öğrenildi.
Terim’in 4-2-3-1 formasyonu ile takımını sahaya çıkarıp, en uçtaki Muhammed’in arkasında Babel-Arda-Onyekuru’yu oynatmayı planladığı belirtildi. Savunmanın önünde ise Taylan ve Belhanda ikilisi görev yapacak.

Son dakika - Galatasarayda derbi için favori Arda Turan

Moralli ve rahat
Galatasaray’da derbi öncesi moraller üst düzeyde göründü. Son haftalarda gelen galibiyetler, yeni transferleri takıma kısa sürede adapte olması, Fenerbahçe maçı öncesi sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü.
Kadıköy’e bu yüksek moral ve motivasyonla gidecek olan Cim-Bom’daki rahatlık dikkatlerden kaçmıyor. İstanbul’da bu sezon oynanan maçlarda kamp uygulamasına gitmeyen sarı-kırmızılılarda bu gelenek Fenerbahçe maçında da değişmeyecek.
Sarı-kırmızılılar dün akşam yaptığı antrenmanın ardından evlerine gitti. Futbolcular bu sabah Florya’da kahvaltıda bir araya gelecek ve öğlen saatlerinde de kısa bir ter idmanı yapacak.

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