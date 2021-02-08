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08.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da derbi primi masada!

Galatasaray’da derbi için yönetimin özel prim verme gibi bir kararı yoktu ama bu değişecek gibi görünüyor.

Son dakika - Galatasaray'da derbi primi masada!
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Galatasaray’da derbi için yönetimin özel prim verme gibi bir kararı yoktu ama bu değişecek gibi görünüyor.
Kadıköy’deki galibiyet sonrası sarı-kırmızılı yönetimin futbolculara özel prim vermeyi gündeme aldığı ve yarınki toplantıda bunu değerlendirecekleri belirtildi.

Başkan Cengiz tarihe geçti
Galatasaray’da Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanırken, Başkan Mustafa Cengiz de önemli bir başarıya imza attı. 2018’de göreve gelen mevcut sarı-kırmızılı takımın patronun döneminde sarı-lacivertlilerle çıkılan hiçbir mücadelede mağlubiyet yaşanmadı. Cengiz öncesi görev yapan 16 başkanın 16’sı da Fenerbahçe mağlubiyetiyle karşılaşmıştı.

Cim-Bom’dan nokta atışı!
Galatasaray ara transferde hedefi 12’den vurdu. Ocak dönemine Fenerbahçe ile girilen İrfan Can Kahveci pazarlığı damga vururken, sarı-kırmızılılar milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırsa da kadrosuna kattığı diğer isimlerle fark yarattı.
Monaco’da süre verilmeyen Onyekuru, Galatasaray formasıyla Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında takımına hayat verirken, derbide de yine ara transferde gelen Mostafa Muhammed saheye çıktı. Mısırlı forvet ikinci maçında ikinci golünü attı. Yine yeni transferlerden Yedlin de kısa süre şans bulduğu derbide göz doldurdu.
ABD’li sağ bekin çalışkanlığı ve enerjisi ile ilerleyen haftalarda 11’de olması bekleniyor. Ara transferdeki sürprizlerden Halil Dervişoğlu’nun da zamanla daha çok oynayacağı tahmin ediliyor. Verimli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray’da bu denkleme Gedson Fernandes de eklenecek. Portekizli ile beraber orta saha rahatlayacak. Bütün bunlar Cim-Bom’un ara transferde nokta atışı yaptığını gösteriyor.

Son dakika - Galatasarayda derbi primi masada

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