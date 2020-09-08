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08.09.2020 - 14:29 |

Son dakika | Galatasaray'da Diagne şoku! Sakatlandı...

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni sezon öncesinde hazırlıklara devam eden sarı kırmızılı ekipte Diagne sakatlandı.

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Nevzat Dindar / Skorer ÖZEL

Galatasaray’da Mbaye Diagne şoku. Senegalli forvetin kasığındaki problem devam ediyor. Dün akşam yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıktı.

Kulüp resmi internet sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken bugün servis edilen antrenman fotoğraflarında da yine Diagne’nin bulunmadığı dikkatlerden kaçmadı. Diagne kasığındaki problem nedeniyle Hatay ile yapılan özel maçta da forma giyememişti.

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