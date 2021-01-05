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05.01.2021 - 21:33 |

Son dakika - Galatasaray'da Diagne'den transfer yanıtı!

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Galatasaray'da Diagne'den transfer yanıtı!
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Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

Attığı golleri Omar'a hediye eden Mbaye Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Galibiyeti armağan etmek istiyordum. Transfer ile ilgili olarak, hâlâ Galatasaray'ın futbolcusuyum ve başarısı için mücadele ediyorum." dedi.

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