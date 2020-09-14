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14.09.2020 - 08:05 | | FANATİK

Son dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'ın durumu belli oldu

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk lig maçında şık bir gol atan ancak sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın durumu ciddi değil. Genç yıldız, salı günü idmanda olacak.

Son dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç'ın durumu belli oldu
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Sivasspor’dan bedelsiz kadroya katılan Emre Kılınç, A Milli Takım dönüşü Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıkarken, Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in, “Savunma arkasına yaptığı koşular ile fark yarattı. Performansından memnunum” dediği Emre, 80. dakida sakatlanıp yerini Jimmy Durmaz’a bırakınca herkesi korkuttu.

Dün yapılan kontrollerde ise Emre’den güzel haber geldi. Genç futbolcunun adalesinde yırtık veya ödem yok. Durumu ciddi olmayan başarılı hücumcu, salı günkü antrenmanda yer alacak ve Fatih Terim’in görev vermesi halinde perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oynayabilecek.

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