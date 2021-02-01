Son dakika - Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transfer oldu! 4.2 milyon TL...

Galatasaray, 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı. Bonservis bedeli olarak 4,2 milyon TL ödeyecek.

"Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."